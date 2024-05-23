Віддаленими селами Миколаївщини курсує пересувний аптечний пункт. У трьох громадах області місцеві жителі можуть придбати медикаменти за програмою "Доступні ліки". Маршрутом мобільного аптечного пункту проїхала і наша кореспондентка Єлизавета Кротик.

Марія, місцева жителька:

На сім'ю треба, щоб були весь час ліки, і від голови, і для суглобів, і від всього, від температури.

У Себиному, що на Миколаївщині, стаціонарної аптеки немає. Найближча - за 20 кілометрів, скаржиться Ольга. Жінка - з місцевих.

Ольга, жителька Себиного, Миколаївської області:

У нас маленька дитина, і вночі зривалися, їхали. У мене була свекруха лежача, мені треба були постійно ліки, памперси. Все ми їздили, купували. То маршруткою, то винаймали машину.

Людмила щотижня заходить до мобільної аптеки. Цього разу потрібні пігулки для дитини. Радіє, що не треба долати кількадесят кілометрів.

Людмила, жителька Себиного Миколаївської області:

Ми переважно їздили постійно до Нової Одеси або до Миколаєва по медикаменти.

У Себиному півтори тисячі постійних жителів та понад 900 переселенців. Для них усіх мобільний аптечний пункт - це порятунок.

Сергій Куйбар, староста Себинського старостинського округу:

У нас ніколи не було стаціонарної аптеки, зараз - це найкращий варіант, тому що кількість населення у нас не відповідає, щоб поставити стаціонарну аптеку.

Окрім усього, селяни ще й заощаджують. Адже й на дорогу не витрачаються, та ще й препарати можуть отримати за програмою "Доступні ліки".

Сергій Дубченко, завідувач аптеки Шпиталю Українського Червоного Хреста:

Гіпертензійні ліки, жарознижувальні, препарати шлунково-кишкового тракту, каплі та сиропи. Мобільний аптечний пункт є структурним підрозділом аптеки Червоного Хреста.

Першу мобільну аптеку на Миколаївщині Українське товариство Червоного Хреста запустило на початку березня. Щоби забезпечити медикаментами невеликі населені пункти.

Наталія Малай - медичний директор Шпиталю Українського Червоного Хреста:

У ці громади їздили наші мобільні медичні бригади й виявилась така проблема, що лікар призначає лікування, а людина каже, що немає де придбати ці ліки, і тому запустили цей проєкт. Це ліки, які найбільш необхідні, поширені - це ліки серцевої групи, це ліки протизапальні, антибактеріальні препарати.

Пересувний аптечний пункт курсує у трьох громадах області. Маршрут і графік затверджені.

Наталія Малай - медичний директор Шпиталю Українського Червоного Хреста:

Спочатку вона працювала тільки в Костянтинівській громаді, зараз з'явилася можливість почати працювати в Галіцинівській громаді та в Радсадівській громаді.

Щодня послугами мобільної аптеки користується близько 40 селян. І дякують за неї організаторам.