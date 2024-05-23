"Постійно спостерігаємо розвідувальні дрони": яка ситуація в Одеській області [ Редагувати ]
У четвер, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації Олександр Харлов розповів про оперативну ситуацію в Одеській області.
Ситуація на Одещині контрольовано складна. На щастя, останніми днями Одещина не підпадає під ворожі ракетно-дронові обстріли рф. Ми постійно спостерігаємо розвідувальні дрони. Завдяки Силам ППО дрони були знищені. Але, на жаль, наші сусіди з Миколаївщини наразі страждають від балістичних атак, як це було сьогодні вночі.
"Хотів би ще раз нагадати мешканцям Одещини не зволікати та оперативно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги, оскільки балістичні ракети долітають до нас за лічені хвилини", - додав він.
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