Україна в липні отримає перший транш від надприбутків заморожених російських активів. Таке анонсувала Єврокомісія. Точної суми виплат у повідомленні на сайті не зазначено. Проте, за попередніми даними, йдеться про пів мільярда євро. Підуть гроші здебільшого на військову допомогу. Це рішення Євросоюз важко узгоджував кілька місяців. І воно стосується лише відсотків, які російські активи генерують на рахунках у Євросоюзі. Що робити з самим грошовим тілом на 300 мільярдів доларів? Над цим працюють країни Великої сімки. Завтра в італійському містечку Стреза зберуться міністри фінансів G7, щоб обговорити наявні варіанти. Які саме існують пропозиції? До якої з них схиляється більшість країн? Знає Ірина Іванова.

Від повної конфіскації - до передачі самих лише відсотків. Такі ідеї розглядають держави-учасниці "Великої сімки" щодо активів агресора. Країни Заходу заблокували російські гроші у відповідь на повномасштабне вторгнення. Щоби конфіскувати їх і передати Україні. Проте за понад два роки великої війни лише ЄС зумів ухвалити рішення про передачу доходу від цих коштів. І лише тих, які накопичуватимуться від лютого цього року.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми з вами знаємо, що вартість заморожених активів - це майже 260 млрд євро. Тобто, при усій нашій вдячності за це сьогоднішнє рішення, але суми неспівмірні. Тому третій крок, про який ми говорили з початку року, власне, має бути конфіскація самих активів.

Ідею повної конфіскації не підтримали. З усіх держав, що входять до "Групи семи", лише Сполучені Штати ухвалили закон, який дозволяє вилучити російські активи, акумульовані на їхній території. Але Вашингтон ним не скористався, шукаючи підтримки союзників. Проти були й деякі інші країни, і великі банки - через побоювання щодо стабільності фінансових ринків та можливих судових позовів з боку агресора. Такої думки дотримується, наприклад, уряд Німеччини.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Позиція Німеччини полягає в тому, що ми не будемо робити рішучих дій щодо конфіскації всіх активів. Бо ми вважаємо, що це може поставити під загрозу багато інших аспектів.

Якщо не повністю забрати, то використати знерухомлені активи як заставу, а гроші - позичити Україні. Таке рішення раніше пропонував міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон щодо заблокованих коштів у королівстві. Проте ця ідея не здобула прихильності партнерів. Натомість, як пише "Ґардіан", міністри фінансів G7 у найближчі два дні обговорять надання Україні кредиту на €30 млрд під заставу російських активів.

Перед зустріччю лідерів G7 США та Велика Британія переконують, що замість щорічно спрямовувати відносно невеликі суми, такі як 500 мільйонів євро з відсотків, ліпше було б надати Україні кредит або облігацію на суму близько 30 мільярдів євро. Причому відсотки виплачуватимуться з прибутків, отриманих від заморожених активів у більшому обсязі.

Проте і ця ідея має своїх критиків, пише британська газета. Вони занепокоєні, що використання російських активів як застави може трактуватися як володіння ними, а отже - як конфіскація. Альтернативу пропонують Сполучені Штати: скористатися прибутками від заморожених активів.

Дженнет Єллен, міністр фінансів США:

Надзвичайно важливо, щоб ми забезпечили Україні підтримку, необхідну для оснащення армії, фінансування критично важливих послуг і, зрештою, відновлення в середньо- та довгочасній перспективі. Ось чому я вважаю життєво важливим і терміновим, щоб ми разом знайшли шлях уперед, щоб розблокувати вартість російських суверенних активів, іммобілізованих у наших юрисдикціях, на користь України. І це буде головною темою розмов під час зустрічей G7 цього тижня.

За даними агенції "Рейтерс", Німеччина підтримує ідею США щодо використання доходів від заблокованих російських коштів.

Ірина Іванова, кореспондентка: