Лукашенко призначив нового начальника Генштабу Білорусі [ Редагувати ]
Білоруський диктатор олександр лукашенко призначив генерал-майора Павла Муравейка начальником Генштабу - першим заступником міністра оборони. До цього Муравейко обіймав посаду першого заступника держсекретаря Радбезу Білорусі.
Представляючи Муравейка на новій посаді, лукашенко заявив:
У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в Министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба.
Павло Муравейко
Попереднім начальником Генштабу Білорусі був Віктор Гулевич. 10 травня олександр лукашенко підписав указ про його звільнення з посади. Свою посаду Гулевич обіймав із березня 2021 року.
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