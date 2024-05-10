Лукашенко звільнив начальника Генштабу Білорусі [ Редагувати ]
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника Генерального штабу збройних сил Віктора Гулевича.
Про це повідомляється в Teleram-каналі "Пул Первого".
"Згідно з указом Лукашенка, Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми одягу та відзнак", - сказано у повідомленні.
За попередніми даними, Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми одягу та знаків відмінності. Він обіймав цю посаду з березня 2021 року. А з лютого 2020 року був командувачем військ Західного оперативного командування збройних сил Білорусі.
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