Щоб продовжити отримувати виплати українським пенсіонерам варто пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді. Попри те, що термін ідентифікації завершився ще 31 березня, багато пенсіонерів досі так і не пройшли необхідну процедуру.

Ідентифікація - це процедура встановлення особи одержувача пенсії. Мінсоцполітики розглянуло основні питання щодо її проходження.

Кому і навіщо потрібно проходити ідентифікацію

Дана норма діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Мета ідентифікації - перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені.

Проходити ідентифікацію необхідно кожні 6 місяців.

Які документи треба мати для проходження ідентифікації

При особистому зверненні треба мати із собою

документ, що посвідчує особу - паспорт громадянина України або закордонний;

платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації АТ “Ощадбанк”);

пенсійне посвідчення.

При віддаленій ідентифікації