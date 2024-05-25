Кому з пенсіонерів і навіщо потрібно проходити ідентифікацію: відповідь Мінсоцполітики [ Редагувати ]
Щоб продовжити отримувати виплати українським пенсіонерам варто пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді. Попри те, що термін ідентифікації завершився ще 31 березня, багато пенсіонерів досі так і не пройшли необхідну процедуру.
Ідентифікація - це процедура встановлення особи одержувача пенсії. Мінсоцполітики розглянуло основні питання щодо її проходження.
Кому і навіщо потрібно проходити ідентифікацію
Дана норма діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Мета ідентифікації - перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені.
Проходити ідентифікацію необхідно кожні 6 місяців.
Які документи треба мати для проходження ідентифікації
При особистому зверненні треба мати із собою
- документ, що посвідчує особу - паспорт громадянина України або закордонний;
- платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації АТ “Ощадбанк”);
- пенсійне посвідчення.
При віддаленій ідентифікації
- авторизація здійснюється людиною в особистому електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис";
- під час відеоідентифікації треба мати при собі документ, що посвідчує вашу особу як отримувача виплати або як законного представника чи помічника отримувача виплати, у випадку дитини - свідоцтво про народження дитини.
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