США погрожували росії потужним ударом у разі застосування "ядерки" - МЗС Польщі [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки погрожували росії потужним ударом у разі застосування ядерної зброї.
Про це розповів глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
"Американці сказали росіянам, що "якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх", - повідомив Сікорський.
Він зауважив, що, на його думку, це реальна загроза.
"Крім того, китайці та індійці зачитали Росії погрози. І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони цього не хочуть", - додав глава МЗС Польщі.
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