Нічна атака рф: ДСНС показала наслідки [ Редагувати ]
У місті Жмеринка Вінницької області через падіння уламків ворожого ударного безпілотника були пошкоджені три житлові будинки, сім приватних житлових будинків та кілька легковиків. Постраждали троє людей.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).
В м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто.
Надзвичайники зазначили, що з квартир було евакуйовано 40 людей.
На місці події працювали психологи ДСНС.
Постраждалі громадяни від госпіталізації відмовилися, розповіли в Службі.
Тривають аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів постраждалого будинку.
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