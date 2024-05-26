Росія виробляє снаряди втричі швидше та вчетверо дешевше, ніж США та ЄС [ Редагувати ]
Російський військово-промисловий комплекс виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж США та країни Євросоюзу. Такі підрахунки представила консалтингова компанія Bain & Company, повідомляє Sky News.
Хоча сукупна міць економік західних союзників України значно перевершує російську, за швидкістю виробництва снарядів вони сильно відстають від рф.
За прогнозами Bain & Company, у 2024 році в росії виготовлять майже 4,5 млн артилерійських снарядів, а країни ЄС та США загалом - 1,3 млн снарядів. При цьому собівартість російських 152-мм боєприпасів учетверо менша, ніж західних 155-мм.
За словами українських військовослужбовців, на кожен випущений ними снаряд російські окупанти відповідають п'ятьма.
Бійці, які навчаються використовувати британські протитанкові гранатомети, змушені, за їхніми словами, імітувати стрілянину, оскільки мають заощаджувати снаряди, зазначає Sky News.
У середині травня агентство Reuters повідомляло з посиланням на українських захисників, що підрозділи ЗСУ, які тримають оборону на Харківщині, почали отримувати боєприпаси, передані союзниками.
За даними джерел The Wall Street Journal, Чехія закупила для України майже 800 тис. артилерійських снарядів у різних постачальників по всьому світі, активізувавши відносини часів холодної війни. За даними видання, Чехія також знайшла 700 тис. снарядів, які можна придбати додатково.
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