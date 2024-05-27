Майже три сотні людей долучилися до забігу сміливих у Рівному. Вони долали різні дистанції - від напівмарафону до п'яти кілометрів. Поряд із професійними легкоатлетами бігли волонтери та військовослужбовці. У такий спосіб збирали кошти на дрони для наших захисників.

Так стартує забіг сміливих "Brave". Попереду в учасників - п'ять, десять і двадцять один кілометр, на вибір. Андрій сьогодні вперше подужав півмарафон - біг понад дві години.

Трохи незадоволений, тому що міг би пробігти краще, якби трішки краще тренувався.

Андрій - медпрацівник. Від початку великої війни волонтерить. І постійно підтримує спортивну форму.

Андрій Луцький, житель Рівного:

В даному забігові сміливих я беру участь втретє. Минулого разу я бігав по 10 кілометрів. Цього року вирішив пробігти символічних 21. Бо в майбутньому я планую пробігти марафон - 42 для наших військових, які дають файного тягла на сході та півдні України.

Дистанцію - десять кілометрів - серед жінок першою здолала рівненська легкоатлетка, учасниця Олімпійських Ігор - 2016 Ольга Котовська. Нині професійна спортсменка тренує бігунів-аматорів.

Ольга Котовська, чемпіонка України з марафонського бігу:

Сорок одна тридцять шість - результат. Сьогодні спекотно, важко, але коли важко, я завжди пам'ятаю, як нашим хлопцям на передовій. Я і мої спортсмени, і наш клуб - всі намагаються брати участь в таких заходах, щоб підтримати наших хлопців, і це вже біг, це вже життя моє, і я без нього не можу.

Забіг сміливих проводять у Рівному вже 38 раз. Нині до участі зголосилися 270 людей.

Сергій Ющишин, президент Рівненського клубу бігу:

Попри те, що забіг безкоштовний, він є благодійним, тому що в нас є скринька. При реєстрації людина отримує номер, вона має можливість, якщо має бажання, задонатити будь-яку купюру на проєкт "Рівненський дрон".

Бігали дистанції не тільки рівняни. Приїхали гості з Хмельниччини, Київщини, Житомирщини, Закарпаття. Долучилися до спортивного заходу й наші захисники.

Нацгвардієць Андрій місяць тому повернувся з-під Авдіївки, де понад чотири місяці разом зі своїм підрозділом бив окупантів. Зараз, за його словами, на реабілітації спортом.

Андрій, військовослужбовець Національної гвардії України:

Це отримані емоції, отримане враження від такої кількості людей, які тут зібралися. На жаль, московська орда не зупиняється, а військовослужбовці Національної гвардії України мають бути фізично розвинені, аби подолати цю нечисть.

Третина учасників забігу сміливих стали переможцями. Їх визначали на різних дистанціях, серед чоловіків і жінок, у різних вікових категоріях. Хоча герої й ті, хто прийшов до фіналу не першим. Кажуть: бігли не заради призів, а щоби наблизити нашу перемогу.