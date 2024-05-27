У ніч проти 27 травня безпілотники атакували об'єкти в Геленджику, Краснодарський край, неподалік від палацу, збудованого для російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє російська служба "Радио Свобода".

Губернатор краю Веніамін Кондратьєв заявив, що дрони намагалися атакувати "цивільні об'єкти" у Геленджику. За його словами, в селі Криниця уламки пошкодили недобудований будинок, а в хуторі Джанхот безпілотник впав на дерева.

Кондратьєв стверджує, що всі БпЛА були знищені силами ППО, і постраждалих немає.

"Радио Свобода" зазначає, що неподалік хутора Джанхот на мисі Ідокопас розташований маєток і палац, які, за численними розслідуваннями, були збудовані для Путіна. У селі Криниця будували винний завод "Старий Прованс" для переробки винограду з маєтку.

У 2021 році путін заявляв, що палац йому не належить і він ніколи там не був. Однак, за документами, маєток пов'язаний з його найближчим оточенням. Бізнесмен Аркадій Ротенберг називав себе власником будівлі. Після 2021 року ні він, ні путін не коментували долю палацу.

Міноборони росії зранку повідомило, що в Краснодарському краї вночі були знищені чотири українські безпілотники.