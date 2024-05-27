У Дарницькому районі Києва виникла масштабна пожежа: згоріли понад 30 авто [ Редагувати ]
В Дарницькому районі Києва близько 30 згорівших авто і ще близько 10-15 мотоциклів. О 14:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Канальній.
Попередньо, сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
В ДСНС повідомили, що сталося загорання автомобілів із загрозою розповсюдження на поруч припарковані машини. Рятувальники зазначили, що вогонь вдалося локалізувати, триває ліквідація пожежі.
О 14:57 пожежу локалізовано.
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