В Дарницькому районі Києва близько 30 згорівших авто і ще близько 10-15 мотоциклів. О 14:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Канальній.

Попередньо, сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

В ДСНС повідомили, що сталося загорання автомобілів із загрозою розповсюдження на поруч припарковані машини. Рятувальники зазначили, що вогонь вдалося локалізувати, триває ліквідація пожежі.

О 14:57 пожежу локалізовано.