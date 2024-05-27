В Україні заборонили рекламу азартних ігор та букмекерських контор [ Редагувати ]
В Україні заборонили рекламу азартних ігор та букмекерських контор.
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 17 травня 2024 р. № 566 "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", які передбачають заборону в Україні реклами азартних ігор та букмекерських контор.
17 травня уряд ухвалив постанову про обмеження азартних ігор в Інтернеті. Документ передбачає:
- обмеження реклами азартних ігор, що здійснюється шляхом обмеження розповсюдження реклами азартних ігор, реклами торговельних марок, інших обʼєктів права інтелектуальної власності, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.
- заборона реєстрації організаторами азартних ігор в мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця;
- під час проведення азартних iгop в lнтернеті організатори азартних ігор зобов'язані запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;
- після реєстрації гравця в онлайн-системі організатора азартних iгор або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо: ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше одного разу на місяць;
- максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби i максимального часу його участі в азартній грі протягом тижня та встановити обраний час участі у грі.
За даними Офісу генпрокурора, в Україні заблокували понад 2500 сайтів з азартними іграми.
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