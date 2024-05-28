Їх майже 300 тисяч. Більшість випускників складатимуть національний мультипредметний тест в Україні. Але, 20 тисяч цьогорічних абітурієнтів іспит проходитимуть за кордоном. Зокрема, в Польщі. Там понад 5 тисяч українських випускників-біженців.

Загалом, освітянам вдалось організувати екзаменаційні центри у 32 країнах світу. Найпопулярнішими містами для тестування за кордоном стали Берлін, Прага та Варшава. Як минув випускний іспит для українських школярів у столиці Польщі - бачили наші кореспонденти.

Ми всі готувалися. І напевно, будуть результати круті!

7-ма ранку. До початку іспиту понад годину, а українські випускники вже зібралися біля одного з варшавських університетів. Тут пройде національний мультипредметний тест.

НМТ - так називається іспит, який запровадили на зміну зовнішньому незалежному оцінюванню ще на початку повномасштабної війни. У Варшаві іспит складають діти з усієї України, зокрема, із Бахмута, Маріуполя, анексованого Криму та міст, де йдуть активні бойові дії. Багатьом з цих підлітків наразі немає куди повертатися.

Аня приїхала до Польщі із Сумської області. Її містечко на кордоні з росією - під регулярними обстрілами. Тож дівчина вирішила продовжувати освіту у Варшаві. Мріє стати айтівицею. Розповідає: у польській школі, а потім в ліцеї до неї поставилися дуже лояльно.

Анна, випускниця:

Всі викладачі розуміли, через яку ситуацію ми тут опинилися. Майже ніхто не знав польську мову, викладачі намагалися перекладати питання, також допомагали люди, які тут дуже давно живуть.

З міркувань безпеки адреси центрів та графік іспитів не розголошують. В середину пускають тільки дітей і тільки після перевірки документів. 17-річна Ксенія йде на іспит, в цей час на неї чекає мама. Родина із Маріуполя. Головний іспит у житті вони вже склали: мати й донька врятувалися з оточеного росіянами міста, пережили фільтраційні табори та виїхали з окупації. Зараз не покладають надій знайти батька. Тато дівчини служив в ЗСУ, однак у березні 22 року зник безвісти, боронячи рідне місто.

Вікторія Могилевич, мама випускниці:

Могилевич Володимир Віталійович. Той жах, який ми пережили в окупації, у кожного хтось загинув - близькі, знайомі.

Вікторія розповідає: через пережите в Маріуполі доньці було нелегко готуватися до іспитів. Ці 2 роки донька навчалася: і дистанційно, і в польській школі.

Вікторія Могилевич, мама випускниці:

Вона вчиться в школі, прийняли її добре, там були українські діти.

Сам тест складається з 4 предметів. Обов'язкові: українська мова, математика та історія України, а четверта дисципліна на вибір - залежно від омріяної спеціальності. Час виконання - 4 години. Тест розроблено, аби скласти його можна було в будь-якому місті будь-якої країни. А далі - вступити в український чи закордонний ЗВО і в перспективі повернутися до рідної країни.

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти:

Комп'ютерний формат оцінювання повністю відповідає вимогам сучасності, ми колись про нього мріяли, але не сподівалися, що матимемо змогу швидко реалізувати. Майже 10% учасників перебувають за кордоном, логістика є доволі складною для них, також у нас є учасники на тимчасово окупованих територіях, на територіях, де проводяться активні бойові дії й де ми не проводимо оцінювання з безпекових питань. Відповідно, потрібно виїхати з цих територій, для того, щоб пройти оцінювання. Очевидно, що такі багаторазові приїзди - це логістичні виклики, фінансові виклики для родин.

Тисячі українських школярів отримали прихисток в Польщі. А в майбутньому зможуть здобути вищу освіту, і знайти себе на ринку праці, впевнений канцлер Варшавської академії менеджменту. В цьому закладі навчаються понад 400 студентів з України.

Радослав Давидюк, канцлер Академії прикладних наук менеджменту у Варшаві:

Різниця культурна не така велика, хоча вона є. Українцям легше реалізувати себе в Польщі, ніж, до прикладу, в інших західних країнах. Я вважаю, що для молоді - це хороший шанс та великі можливості. Я хотів би щоб українські діти мали шанс потрапити до нас на навчання. Але зараз важливо, щоб вони склали випускні іспити й могли обрати ті вищі навчальні заклади, про які мріють. Водночас Україна потребує молоді, це буде великою втратою, якщо молоді люди не повернуться до вільної України після війни.

Досі школярі могли навчатися онлайн. У травні польський Сейм ухвалив зміни до закону про захист біженців - і вже від початку вересня усі українські діти будуть вимушені ходити до польських шкіл. Якщо дитина не буде відвідувати школу, держава обмежить соціальні виплати. А це 800 злотих на одну дитину, еквівалент 7 тисяч гривень - чимала сума для українських родин. Крім того, для дітей у польських школах запровадять уроки української мови. Викладати будуть українські вчителі - їх забезпечать роботою.

Христина, випускниця:

Настрій - дуже добрий. Я готувалася, я з репетиторами займалася.

4 години іспиту минули дуже швидко. Випускники діляться враженнями.