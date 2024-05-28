Вознесіння Господнє - одне з найважливіших свят у християнстві. Свято Вознесіння Господнього символізує подію, коли Ісус Христос перед очима своїх учнів-апостолів піднявся на Небо.

Як відомо, від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому більшість свят тепер мають нові дати - на 13 днів раніше. Чи стосується це Воскресіння Господнього?

Вознесіння Господнє 2024 року: дата

Дата святкування Вознесіння Господнього прив'язана до Великодня - його віряни святкують на 40 день після Воскресіння Ісуса Христа. Оскільки зміна календаря жодним чином не вплинула на Великодень, то і Вознесіння Господнє ми будемо святкувати по-старому.

2024 року християни східного обряду в Україні святкують Великодень 5 травня, а західного - 31 березня. Тому, відповідно, Вознесіння Господнє ми будемо святкувати 13 червня (9 травня).

Що означає свято Вознесіння Господнє

Згідно з Біблією, після свого Воскресіння Ісус Христос ще 40 днів перебував на землі, серед апостолів, розповідаючи їм про Царство Боже. Після цього він зібрав своїх учнів біля Єрусалима на горі Елеон, благословив їх і вознісся на Небо.

Пізніше до апостолів явилося два янголи, які повідомили радісну звістку, що в майбутньому Христос ще повернеться. Він прийде на землю, щоб судити живих і мертвих.

Сьогодні паломники з усіх куточків світу відправляються до Єрусалиму, щоб піднятися на гору Елеон. Там в монастирі можна побачити відбиток ноги Ісуса, який Він залишив, коли возносився на Небо. Цього дня в храмах проводять святкові богослужіння, під час яких віряни моляться за спасіння душі.

Як правильно вітатися на Вознесіння Господнє

Як відомо, в деякі великі свята віряни вітаються по-особливому. Так на Різдво ми говоримо "Христос народився" і відповідаємо "Славімо Його". На Великдень прийнято вітатися "Христос Воскрес!" і відповідати "Воістину Воскрес!". А ось на Вознесіння Господнє віряни повертаються до звичного привітання "Слава Ісусу Христу!", на яке потрібно відповісти "Навіки Слава!".