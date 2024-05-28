Зеленський заявив про домовленості щодо додаткової ППО від Іспанії [ Редагувати ]
Іспанія надасть Україні додаткову протиповітряну оборону для захисту від російських атак. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
"Що стосується, наприклад, Іспанії, там я звернув би на це увагу, у нас дійсно були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет", - розповів Зеленський.
Він також уточнив, що не хоче розкривати деталі, доки ці системи не доставили до України.
Нагадаємо, Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші літаки очікуються вже цього року. Королівство поставило ультиматум - застосовувати передану зброю лише на території України.
Першими погодилися поставити винищувачі F-16 Україні Нідерланди та Данія. Незабаром до них приєдналися США та Литва.
Данія, Нідерланди та США мають намір поставити перші десять винищувачів F-16 Україні впродовж 2024 року. Зробити це планується після того, як українські пілоти завершать навчання з управління винищувачами.
21 березня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає першу партію F-16 у другій половині 2024 року.
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