Іспанія надасть Україні додаткову протиповітряну оборону для захисту від російських атак. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

"Що стосується, наприклад, Іспанії, там я звернув би на це увагу, у нас дійсно були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет", - розповів Зеленський.

Він також уточнив, що не хоче розкривати деталі, доки ці системи не доставили до України.

Нагадаємо, Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші літаки очікуються вже цього року. Королівство поставило ультиматум - застосовувати передану зброю лише на території України.

Першими погодилися поставити винищувачі F-16 Україні Нідерланди та Данія. Незабаром до них приєдналися США та Литва.

Данія, Нідерланди та США мають намір поставити перші десять винищувачів F-16 Україні впродовж 2024 року. Зробити це планується після того, як українські пілоти завершать навчання з управління винищувачами.

21 березня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає першу партію F-16 у другій половині 2024 року.