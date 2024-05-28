Україна вважає несправедливим те, що її обмежують у використанні західної зброї проти російської території. Водночас вона не може ризикувати підтримкою союзників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Вони (росіяни, - ред.) б'ють просто по людях. Там само як ви бачили по Харкову, просто будівельний гіпермаркет. Просто вбили дітей. Ти не можеш їм відповісти нічим. Ти вже бачиш точки, навіть від розвідок отримуєш мапи, супутникові знімки, ти бачиш де вони стоять, але ти не можеш їм відповісти. Мені здається це несправедливо", - заявив президент.

За словами Зеленського, Україна не ризикує підтримкою партнерів, у зв'язку з чим не застосовує зброю Заходу проти території Росії. Водночас Київ закликає надати можливість нашим бійцям відбивати відповідні удари по російських військовослужбовцях.