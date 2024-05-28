Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року [ Редагувати ]
Бельгія зобов'язалася надати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року.
Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, повідомляє RTL.
Лахбіб зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені до України "до кінця року".
Це зобов'язання буде офіційно закріплено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна та Бельгія. Міністерство оборони Бельгії також планує передати боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16, призначених для України.
За словами міністра, ця підтримка Києва є необхідною для зупинки російського диктатора володимира путіна, який, на її думку, прагне змінити кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.
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Автор - бельгійський журналіст Арно де Декер працював під Бахмутом, Купʼянськом, в Часовому Яру та відвідав десятки інших українських міст. Яка з трагедій цієї війни стала найбільшим емоційним випробуванням для журналіста і що надихає бельгійця продовжувати роботу в Україні?