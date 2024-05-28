Бельгія зобов'язалася надати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, повідомляє RTL.

Лахбіб зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені до України "до кінця року".

Це зобов'язання буде офіційно закріплено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна та Бельгія. Міністерство оборони Бельгії також планує передати боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16, призначених для України.

За словами міністра, ця підтримка Києва є необхідною для зупинки російського диктатора володимира путіна, який, на її думку, прагне змінити кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.