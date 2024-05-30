Українська розвідка в ніч на 30 травня уразила катер типу КС-701 "Тунець" в окупованому Криму, який росіяни використовували для охорони Кримського мосту.

Про це повідомило джерело hromadske в спецслужбах. Ступінь пошкоджень катера наразі встановлюється.

Минулого року українські військові вже знищували щонайменше два таких катери. Окупанти використовують їх для патрулювання Керченського мосту.

Вночі окупанти тимчасово припинили рух автомобілів Кримським мостом. Близько 1:00 в Керчі пролунали вибухи.

У ГУР підтвердили знищення двох ворожих катерів.

30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму. Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24, - йдеться у повідомленні.

За словами окупаційної влади, від уламків нібито збитих ракет постраждали автомобільний та залізничний пороми, пошкоджено скління надбудов. Загиблих серед моряків та цивільних, як стверджується, немає.

Міноборони рф заявило про нібито збиття 8 ракет ATACMS над Азовським морем та 8 безпілотників над Чорним морем. Також начебто знищили два безекіпажні катери, які прямували в бік Криму.