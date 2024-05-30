росіяни нарощують сили на Харківському напрямку [ Редагувати ]
Куп'янський та Покровський напрямки, там російські війська нарощують натиск. Стягують свої сили окупанти й на Харківському відтинку. За добу зафіксовано 102 бойові зіткнення, повідомляють у Генштабі. Ворог переважає в живій силі та авіації і використовує її не лише на полі бою, а й для терору цивільного населення.
росіяни продовжують тиснути на Харківському напрямку. 4 рази за добу атакували село Липці, штурмують Старицю. У Вовчанську точаться бої.
Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ:
Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів.
Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони.
Атаки росіян тут стримують з-поміж інших і бійці Третьої штурмової. Вони влаштували полювання за ворожою технікою, піхотою та зброєю. За день додали до свого рахунку вантажівки, будівлю з окупантами, ворожий спостережний пункт, кілька антен РЕБ та багато іншого. Не відстають "ахілесівці" 92 штурмової бригади - танки, САУ, бронемашини, "Урал". Прикордонники вдарили по ворожих позиціях дроном-камікадзе.
Ворог тим часом мститься цивільному населенню. Спрямовує ракети на навчальний заклад, кінно-спортивний клуб та гуртожиток в Малій Данилівці.
Під обстрілами і села Луганщини.
Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:
Жителям Невського та Новолюбівки привезли хліб та продуктові набори. Лінія бойового зіткнення зовсім поруч. Противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Стельмахівки, Новоєгорівки, Андріївки і Невського. Окупанти вкотре штурмували Серебрянське лісництво і Білогорівку.
Одна за одною - атаки росіян на Покровському напрямку. Загалом 23 бойових зіткнення.
Точаться бої в районі Тернів. Це Лиманський відтинок. Третя штурмова і тут мала успіх. Бійці "взяли" ворожі бліндажі і поповнили обмінний фонд.
Не дає спокою окупантам, які засіли на Авдіївському коксохімі, 47 окрема механізована. Відпрацьовує по них з "Абрамса". А безпілотники полюють на байкерів.
Не дають рашистам шансів і захисники Часового Яру. На цих кадрах "Кракен" якісно відпрацьовує по ворожій піхоті та техніці. А це вже відео зі степової Донеччини через камеру дрона бійців 92 окремої штурмової бригади.
Та ворог підступно атакує прифронтову Донеччину. Одинадцятьма бомбами вдарили російські війська по мирних містах. У Торецьку загинуло подружжя, три жінки - поранені.
Ребенок увидел свет, я, если често, спиной стояла, ниче не увидела. Бах, а потом разрыв и все, начали бежать, в коридор выбежали, все вырвано, дым, пыль, такое.
Павло Дяченко, начальник відділу комунікацій ГУНП в Донецькій області:
Також російські окупаційні війська нанесли удар по Костянтинівці, Краматорську та Селидовому. У Костянтинівці та Краматорську пошкоджено будинки, цивільна інфраструктура, транспортні засоби, поліцейські надавали допомогу пораненим цивільним.
У Селидовому з-під уламків оселі витягли тіла чоловіка та його сина-підлітка. Бабусю ж ушпиталили з численними травмами.
По Лиману росіяни завдали 5 ударів. Відомо про 8 потерпілих та багато руйнувань.
На Олексієво-Дружківку окупанти скинули об'ємну детонаційну авіабомбу. Семеро людей поранено, серед них - чотирирічний хлопчик.
Давайте, ее надо нести только. Держу, быстрее, давай. Принимайте там, принимайте там, быстрее.
Потужний вибух прогримів і в Донецьку. Судячи з коментарів очевидців, боєприпас поцілив куди треба.
Прикинь, сколько там было вояк? Так они попали чотко. Это был "Хаймарс".
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