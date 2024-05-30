У Харкові пролунав вибух [ Редагувати ]
У четвер, 30 травня російські війська знову завдали ракетних ударів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Вибух у Харкові пролунав близько 13:40. У мережі писали, що вибухи також чули у передмісті.
Голова Харківської ОВА повідомив, що ворог б'є ракетами. Він закликав жителів перебувати у безпечних місцях.
Жителі Харківського та Чугуївського районів, будьте обережні.
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 12:53. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.
Нагадаємо, що в ніч проти четверга, 30 травня, окупанти випустили 8 ракет С-300 по Харкову.
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