У четвер, 30 травня російські війська знову завдали ракетних ударів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Вибух у Харкові пролунав близько 13:40. У мережі писали, що вибухи також чули у передмісті.

Голова Харківської ОВА повідомив, що ворог б'є ракетами. Він закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Жителі Харківського та Чугуївського районів, будьте обережні.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 12:53. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.