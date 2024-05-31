Китаю важко брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії, оскільки вимоги Пекіна не були враховані.

Про це повідомляє речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін під час пресконференції, яку цитує місцеве видання The Paper.

Як відзначила Нін, серед вимог Пекіну була рівноправна участь, як росії, так й України на саміті миру, а також чесне обговорення "всіх мирних планів".

Вона додала, що вимоги є нібито справедливими й не спрямовані проти жодної зі сторін. Втім, через ігнорування пропозицій Китаю, Пекіну "важко брати участь у зустрічі".

Ми поінформували відповідні сторони про міркування та занепокоєння Китаю. Ми продовжуватимемо сприяти миру та переговорам по-своєму, підтримувати комунікацію з усіма сторонами та спільно створювати умови для політичного врегулювання "української кризи".

Раніше ми писали про те, що Китай відмовився від участі у саміті миру.