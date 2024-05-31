Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроект №11090 щодо збільшення акцизів на цигарки. Про це повідомив заступник керівника Комітету Ярослав Железняк.

Встановити з 01.01.2028 нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.

Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім у 2016-2028 буде зростати на +5% щороку.

У цьому році збільшення цін на сигарети буде лише у випадку девальвації.

Ухвалення законопроекту призведе до збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році - 5 млрд грн, у 2027 році - 9,3 млрд грн, у 2028 році - 13,8 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні подорожчає паливо: комітет Ради підтримав збільшення акцизів з 1 липня.