В Україні зростуть ціни на цигарки: Рада підтримала збільшення акцизів [ Редагувати ]
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроект №11090 щодо збільшення акцизів на цигарки. Про це повідомив заступник керівника Комітету Ярослав Железняк.
Встановити з 01.01.2028 нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.
Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім у 2016-2028 буде зростати на +5% щороку.
У цьому році збільшення цін на сигарети буде лише у випадку девальвації.
Ухвалення законопроекту призведе до збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році - 5 млрд грн, у 2027 році - 9,3 млрд грн, у 2028 році - 13,8 млрд грн.
Нагадаємо, в Україні подорожчає паливо: комітет Ради підтримав збільшення акцизів з 1 липня.
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