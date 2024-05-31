В Україні незабаром подорожчає паливо. Податковий комітет Ради підтримав урядовий законопроект №11256 про збільшення акцизів на паливо. Їх прив'язали до євро, а не гривні, та збільшать до рівня Євросоюзу до 2028 року. Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різно збільшити підняття акцизів на газ. Там прям значне підвищення. В ході пошуку документів - виявилось, що збільшення на газ запропонувала "УкрНафта"... А точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі (70 євро він буде 277 євро).

Акцизи на пальне пропонується підняти вже з 1 липня:

на бензини - з 213,5 євро за 1000 літрів до 242,60 євро;

на газойлі (дизельне пальне) - з 139,5 євро до 177.60 євро;

на скраплений газ - з 55,6 євро до 59,2 євро.

Повний графік подорожчання - на скріншоті.

Підвищення акцизів на пальне призведе до зростання цін на паливо, адже бізнес просто закладе його в ціну кінцевого продукту на АЗС. Але головним чинником, який визначає вартість палива, є світові ціни на нафту.

Нижче - прогноз зростання цін на паливо у роздрібі на АЗС.

Нагадаємо, Мінфін працює над законопроектом про підвищення ПДВ - орієнтовно до 22-23% (зараз - 20%) та військового збору - з нинішніх 1,5% до 5%. При цьому військовий збір планують стягувати і з фізосіб-підприємців першої групи, які зараз сплачують лише єдиний податок.