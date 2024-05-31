росіяни ударили по Одесі касетною ракетою, є постраждалі [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні ввечері завдали удару по Одесі. В результаті атаки є постраждалі.
Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом, - повідомив Кіпер.
За його даними, цього разу ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.
Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога, - пояснив глава ОВА.
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