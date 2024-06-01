Кореспондентка телеканалу "Інтер" Валерія Глущенко стала спікеркою "Х Всеукраїнського форуму взаємодії та розвитку".

Організатори заходу - молодіжний екорух України "Let's do it Ukraine SOS"

Головна мета форуму - обʼєднати медіа, лідерів думок, ГО, фонди та ініціативи задля поліпшення комунікації громад з іншими галузями.

На форумі наша кореспондентка розповіла про роботу "Єдиного марафону новин" та командну роботу телеканала "Інтер"

Наш телеканал – це якісна робота. А якісна тому, що ми працюємо великою командою. З повагою один до одного та готовністю простягнути руку допомоги.

На форумі Валерія Глущенко розповіла про те, що наше медіа відкрите та як можна долучитися до комунікації аби теми підприємств та організацій були висвітлені на телеканалі "Інтер".

Немає НЕ важливих тем! Від початку повномасштабного вторгнення вже минуло два роки. За цей час ми зняли тисячі сюжетів про волонтерів які допомагають великими сумами грошей. Про жителів маленьких селищ, які гуртуються аби ліпити вареники та в'яжуть шкарпетки на передові. І кожна така історія це великий внесок у нашу перемогу. На жаль, болючі теми які ми транслюємо на екранах - це втрати наших українців від наймолодших(кілька місяців до народження – літніх людей) І за кожним стоїть біль! Ми показуємо втрати нашої культурної спадщини: музеї, церкви та книжки та інші пам'ятки в яких закарбована наша історія. Показуємо, а що ж робить держава для скорішої перемоги. Теми екології та майбутнє нас – це все турбує українців і ми віднаходимо відповіді на ваші питання: серед держслужбовців та мешканців країни.

ЯК МОЖНА ЗВЕРНУТИСЬ ДО НАС І ЯКІ ТЕМИ МОЖНА ПРОПОНУВАТИ?

Напишіть нам і пропишіть пресреліз до теми, яку ви пропонуєте для зйомки. Там має бути вказано: Що за подія. Коли вона відбудеться. Мета та які спікери запрошені до заходу. В кінці адреса та ваш контактний телефон, аби ми могли зв'язатися вами для уточнення даних."