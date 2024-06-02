Китай оголосив про контроль над експортом деякого авіаційного обладнання та технологій.

Китай контролюватиме експорт деяких авіаційних і космічних компонентів з 1 липня. Під час даної заяви Міністерство торгівлі Китаю послалось на необхідність захисту національної безпеки та інтересів країни.

Як здійснюватиметься експорт

Ті, хто бажає експортувати предмети, включаючи аерокосмічні структурні компоненти, а також обладнання та програмне забезпечення, що використовується у виробництві двигунів, серед іншого, повинні будуть подати заявку на експортну ліцензію, яка має бути спільно підписана Митним управлінням Китаю та Центральною військовою комісією.

"З метою захисту національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань, таких як нерозповсюдження, зі схвалення Державної ради та Центральної військової комісії було вирішено запровадити експортний контроль за наступними пунктами", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю.

До списку обмежень увійшли зокрема: