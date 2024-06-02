Китай обмежить експорт авіаційних і космічних компонентів [ Редагувати ]
Китай оголосив про контроль над експортом деякого авіаційного обладнання та технологій.
Китай контролюватиме експорт деяких авіаційних і космічних компонентів з 1 липня. Під час даної заяви Міністерство торгівлі Китаю послалось на необхідність захисту національної безпеки та інтересів країни.
Як здійснюватиметься експорт
Ті, хто бажає експортувати предмети, включаючи аерокосмічні структурні компоненти, а також обладнання та програмне забезпечення, що використовується у виробництві двигунів, серед іншого, повинні будуть подати заявку на експортну ліцензію, яка має бути спільно підписана Митним управлінням Китаю та Центральною військовою комісією.
"З метою захисту національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань, таких як нерозповсюдження, зі схвалення Державної ради та Центральної військової комісії було вирішено запровадити експортний контроль за наступними пунктами", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю.
До списку обмежень увійшли зокрема:
- газотурбінні двигуни,
- прес-форми для виготовлення деталей скафандрів,
- обладнання та програмне забезпечення, що використовуються для їх виготовлення,
- передові полімери, які використовуються в куленепробивному одязі.
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