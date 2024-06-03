Американська попзірка Мадонна повідомила, що 2 червня її батько святкував день народження.

Сільвіо Чікконе виповнилося 93 роки. З цієї нагоди співачка опублікувала низку фото з татом і привітала його у своєму оригінальному стилі в фотоблозі.

Мадонна також поділилася життєвою мудрістю від батька, яка відображає його ставлення до життя.