Мадонна показала свого 93-річного батька [ Редагувати ]
Американська попзірка Мадонна повідомила, що 2 червня її батько святкував день народження.
Сільвіо Чікконе виповнилося 93 роки. З цієї нагоди співачка опублікувала низку фото з татом і привітала його у своєму оригінальному стилі в фотоблозі.
Мадонна також поділилася життєвою мудрістю від батька, яка відображає його ставлення до життя.
Татусю Сільвіо, з 93-м днем народження! Вітаю з тим, що досі їдеш цими американськими гірками під назвою "життя" з гумором і у здоровому глузді. Дякую, що ділишся зі мною своїми афірмаціями, які звучать наступним чином: "Я буду йти аж допоки не відпадуть колеса". Ніщо нас не зупинить! Люблю тебе безмежно, - зворушила привітаннями Мадонна.
по темі
Відома австралійська співачка Sia народила первістка. 48-річна зірка стала мамою синочка
Українська співачка Злата Огнєвіч викликала чутки про своє можливе перше заміжжя
Українські артисти та гумористи зізнавалися у коханні Києву в національному палаці мистецтв "Україна". Можливість заспівати на одній сцені з зірками випала одному із користувачів "ТікТок". Як саме?
Популярний український співак Міша Крупін оголосив, що гурт "Корупція" припиняє своє існуванн
Український скрипаль Дмитро Удовиченко переміг на конкурсі імені королеви Єлизавети