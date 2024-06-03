Соціальна мережа X (Twitter) дозволила публікувати еротику та порно. Про це повідомляє The Verge.

X оновив свої правила, що дозволяють користувачам "поділитися створеними та поширюваними за взаємною згодою зображеннями наготи або сексуальної поведінки дорослих" за умови, що вона позначена відповідним чином, а не знаходиться на видному місці.

Також "полуничка" не може використовуватися для аватарів і банерів. Звичайно, такі матеріали не будуть доступні для перегляду користувачам віком до 18 років.

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Подібні матеріали в X присутні вже досить давно, оскільки їх платформа прямо не забороняла. Але й не дозволяла, а тепер такий дозвіл офіційно затверджено. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені за допомогою штучного інтелекту.

Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов'язані з сексуальними темами, за умови, що вони вироготовляються та поширюються за взаємною згодою. Сексуальне вираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього вираження.

Контент NSFW (еротика та порно) може стати ще однією статтею доходу для X, продаж реклами в якій впав після купівлі Ілоном Маском, пояснює The Verge.