Через сайт StopNCII.org можно заблокировать свои интимные фото Источник: Reuters

Американская компания Meta (владелец Facebook и Instagram) запустила проект StopNCII.org для борьбы с распространением интимных фотографий и видео в интернете без согласия изображенных на них людей. Об этом сообщается в блоге компании.

Сервис разработан совместно с организацией Revenge Porn Helpline, которая занимается помощью пострадавшим от порномести.

Принцип работы сервиса следующий: пользователю нужно будет выбрать на своем устройстве обнаженные фото, после чего StopNCII.org преобразует их в уникальный хэш-код, который передает компаниям, участвующим в программе.

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Они будут искать совпадения с хэшем на своих сайтах и удалять их. Разработчики утверждают, что доступа к самим фото у компаний не будет. Сервис поможет только в случае публикации неотредактированных фотографий.

В 2017 году Facebook запустила программу по борьбе со сливом интимных фото в Австралии. Тогда пользователям предлагали пересылать самим себе интимные фотографии, которые могли украсть для слива в сеть.

Напомним, что ученые связали просмотр порно с импотенцией.