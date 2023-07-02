Twitter тимчасово обмежив кількість дописів, які користувачі можуть прочитати впродовж доби. Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

За словами американського мільярдера, власники верифікованих акаунтів (користувачі з "синьою галочкою" за $8 на місяць), зможуть читати 6 000 твітів на день, неверифікованих - 600 твітів, нові користувачі зможуть переглядати 300 повідомлень на день.

Пізніше власник Twitter двічі збільшив цей ліміт, тепер він становить:

10 тисяч дописів на день для підтверджених облікових записів;

1000 - для непідтверджених;

500 - для нових користувачів.

Ілон Маск пояснив запровадження лімітів боротьбою з "екстремальним рівнем" збору даних та маніпуляцій системою. Він запевнив, це тимчасовий захід.

1 липня Маск оголосив, що Twitter перестає показувати публікації незареєстрованим користувачам.

У травні Ілон Маске анонсував, що незабаром у Twitter з'являться обмін повідомленнями, аудіо- та відеодзвінки.