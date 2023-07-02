Ілон Маск обмежив кількість дописів, які можна переглядати в Twitter [ Редагувати ]
Twitter тимчасово обмежив кількість дописів, які користувачі можуть прочитати впродовж доби. Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.
За словами американського мільярдера, власники верифікованих акаунтів (користувачі з "синьою галочкою" за $8 на місяць), зможуть читати 6 000 твітів на день, неверифікованих - 600 твітів, нові користувачі зможуть переглядати 300 повідомлень на день.
Пізніше власник Twitter двічі збільшив цей ліміт, тепер він становить:
- 10 тисяч дописів на день для підтверджених облікових записів;
- 1000 - для непідтверджених;
- 500 - для нових користувачів.
Ілон Маск пояснив запровадження лімітів боротьбою з "екстремальним рівнем" збору даних та маніпуляцій системою. Він запевнив, це тимчасовий захід.
1 липня Маск оголосив, що Twitter перестає показувати публікації незареєстрованим користувачам.
У травні Ілон Маске анонсував, що незабаром у Twitter з'являться обмін повідомленнями, аудіо- та відеодзвінки.
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