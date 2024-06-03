Сполучені Штати вносять коригування у свою політику щодо України, зокрема щодо використання американської зброї, через зміну умов на полі бою. Вашингтон готовий обговорити це питання з Україною. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Відповідаючи на запитання про те, чи дозволить Білий дім розширити географію ударів по рф американською зброєю, Кірбі заявив:

Я не випереджатиму ухвалення рішень, але... в ході цієї війни умови на полі бою змінювалися. Ми змінилися та змінили наш підхід у підтримці України, і я не очікую, що цей підхід зміниться найближчими тижнями та місяцями. Подивимося , як розвиватиметься ситуація. Безумовно, ми обговорюватимемо це з українцями. Я не можу сказати зараз, чи прихведе це до будь-яких додаткових змін у політиці [щодо застосування американських озброєнь].

Представник Білого дому нагадав, що Вашингтон не дозволяв застосовувати американські тактичні балістичні ракети ATACMS для завдання ударів по території рф.

Наша політика щодо заборони на використання ATACMS... або на удари на великі відстані в росії не змінилася.

Нагадаємо, США дозволили ЗСУ застосовувати для ударів по території рф артилерію, ракети GMLRS, які б'ють максимум на 80 км, та системи залпового вогню HIMARS для їхнього запуску. Через це ворог змушений відвести свою авіацію на 100 км від кордону з Україною.