Чергова "червона лінія". Згода Білого дому на використання українськими військовими американської зброї на певній території росії стала темою номер один на тижні, що минає. І це рішення може багато чого змінити на фронті. Отже, як адміністрація Байдена сформулювала цей дозвіл? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко розпитав про це американського високопосадовця, який був серед тих небагатьох чиновників, які готували відповідну ухвалу.