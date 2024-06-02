Дозвіл США бити по рф: деталі від посадовця, що готував це рішення [ Редагувати ]
Чергова "червона лінія". Згода Білого дому на використання українськими військовими американської зброї на певній території росії стала темою номер один на тижні, що минає. І це рішення може багато чого змінити на фронті. Отже, як адміністрація Байдена сформулювала цей дозвіл? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко розпитав про це американського високопосадовця, який був серед тих небагатьох чиновників, які готували відповідну ухвалу.
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