Застосування Україною німецької зброї для ураження російської території не призведе до ескалації. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє DW.

Як сказав президент Сполучених Штатів Америки (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.) - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків.

За словами Шольца, рішення щодо зняття обмежень на застосування німецької зброї було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Берліну. Ба більше, канцлер запевнив у тому, що ніколи не дозволив би тиск в його бік з вимогою щодо ухвалення "неправильного рішення".

Раніше ми повідомляли про те, що Німеччина дозволила Україні бити по рф.