У німецьких ЗМІ знову дискусія про передачу Україні далекобійних крилатих ракет. Підігріло її рішення уряду, який дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях на території росії. Тетяна Логунова продовжить.

Замість категоричного "ні" - впевнене "так". Німеччина дозволяє Україні бити її зброєю по цілях на російській території.

Вольфганг Бюхнер, заступник речника уряду Німеччини:

В останні тижні росія готувала, координувала та здійснювала атаки передусім по Харкову, з позицій, розташованих безпосередньо біля кордону з Україною. Ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих ударів. І використовувати для самооборони відповідно до своїх міжнародно-правових зобов'язань, надану зброю. Зокрема, і з Німеччини.

Ухвалити таке рішення німцям було важче за інших. З огляду на історичне минуле країни. Утім, коли аналогічний дозвіл дали американці, наважився і канцлер Олаф Шольц. І пояснив, чому так довго думав.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Підтримуючи Україну, ми повинні водночас дбати про те, щоб запобігти ескалації, яка може спричинити війну між росією та НАТО. Цього неможливо досягти без розсудливості та розважливості. Без обдумування кожного кроку. Без ґрунтовних консультацій з союзниками. І я обіцяю, яким би великим не був тиск, я завжди керуватимуся цими правилами й діятиму розсудливо. Ми повинні уникнути великої війни між росією і НАТО. Водночас ми повинні зробити все, щоб Україна була здатна захистити свій суверенітет і незалежність.

Німецький дозвіл поширюється на все надане Берліном озброєння. Цілі на території росії здатні вражати самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та системи залпового реактивного вогню Mars. А ще комплекси Patriot. З їх допомогою українські бійці можуть збивати російські літаки, які атакують Харків з російського повітряного простору.

Спершу дозвіл бити по військових цілях на росії, а потім "Тауруси"? Рішення уряду вкотре підігріло дискусію про передачу Україні далекобійних крилатих ракет. Німецькі експерти намагаються спрогнозувати, чи не змінить канцлер Олаф Шольц свою позицію і в цьому питанні. Тобто, нарешті дасть Україні зброю, яку вона просить вже понад рік.

Офіційну позицію щодо "Таурусів" оприлюднив міністр оборони Борис Пісторіус. Мовляв, вона не змінилася. Поки що ні. Це червона лінія. Утім, саме він краще за інших бачив, як під час війни ці лінії втрачали колір.