Е-квиток для транспорту прирівняють до паперового: Рада підтримала законопроєкт [ Редагувати ]
Верховна рада підтримала у другому читанні законопроєкт про впровадження електронних квитків в автомобільному та міському електротранспорті. Е-квитки прирівняють до паперових. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
У першому читання законопроєкт №5705 був ухвалений ще до початку повномасштабної війни - у січні 2022 року. У другому читання проєкт підтримали 256 народних депутатів.
Зазначається, що законопроєкт дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспорту - впровадження електронного квитка.
Мета прийняття документа:
- використання електронного квитка як правову підставу для укладення договору перевезення пасажира та багажу (як це діє у випадку з паперовим);
- створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.
Варто додати, що у низці українських міст вже користують електронними квитками для проїзду у громадському транспорту. Ухвалення цього законопроєкту забезпечить подальшу диджиталізацію систем проїзду у міському транспорту.
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