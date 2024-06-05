Сполучені Штати Америки не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Зі свого боку, ми не плануємо навчальної місії в Україні", - зазначив Салліван.

Він додав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.