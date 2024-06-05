У Байдена відповіли, чи планують США відправляти військових інструкторів в Україну [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Зі свого боку, ми не плануємо навчальної місії в Україні", - зазначив Салліван.
Він додав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.
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