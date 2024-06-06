Забрати право голосу в Угорщини ініціює в ЄС - Бельгія. Оскільки закінчується піврічний період головування в Європейському союзі. І перейняти її обов'язки з липня має Угорщина. Країна, яка перешкоджає ухваленню важливих рішень в ЄС, зокрема стосовно України. Яким інструментом Євросоюз може скоротити вплив Будапешта на Брюссель? Тему продовжить Ірина Іванова.

Головувати в ЄС, але без права голосу. Такий спосіб стримування Угорщини пропонує міністр закордонних справ Бельгії. Аджа Лябіб дала інтервʼю виданню "Політіко", в якому закликала країни-члени скористатися сьомою статтею Договору про ЄС. Цей крок призведе до позбавлення Угорщини права ухвалення важливих для Євросоюзу рішень.

У нас є Європа, яка важко рухається вперед. І, на жаль, деякі держави - зокрема, одна держава - усе частіше вдається до транзакційного підходу, блокування та вето.

Застосування сьомої статті журналісти "Політіко" називають "ядерним варіантом" чи "юридичною базукою". Це трирівневий механізм, який передбачає попередження, потім початок дисциплінарної процедури, і на третьому рівні - введення санкції проти країни-порушниці аж до позбавлення її права голосу.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Сьома стаття Договору про ЄС дозволяє запровадити такі санкції проти країни за порушення європейських цінностей. Угорщина 2018 року дійшла до другого рівня. Європарламент тоді підтримав дисциплінарну процедуру, але на цьому справа зупинилась. Про неї згадали на тлі дипломатичного загострення Брюсселя з Будапештом щодо питань, повʼязаних з Україною. У січні Європарламент підтримав заклик позбавити Угорщину права голосу в ЄС.

Угорський уряд виступав проти згоди на початок переговорів про вступ до ЄС. Урешті це рішення ухвалили на саміті, коли премʼєр Віктор Орбан вийшов із зали. А схвалення допомоги на 50 мільярдів євро довелося перенести на спеціальний саміт. Тепер Будапешт, за даними таких видань, як "Financial Times" та "Радіо свобода", блокує схвалення переговорної рамки, а також спрямування прибутків від російських заморожених активів на військову допомогу Україні.

Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:

Ми зʼясували, що Угорщина зупинила приблизно 41 відсоток резолюцій щодо України. Європейський фонд миру - заблоковано. Початок перемов - блокувала. Я можу продовжувати список. В основному, майже всім нашим обговоренням і необхідним рішенням та рішенням ЄС перешкоджає тільки одна країна. Ми повинні говорити про це. Я знаю, такі дії можуть видатися недипломатичними, бо ми добрі та ввічливі. Та я вважаю, що усе зайшло надто далеко.

Сам угорський премʼєр Віктор Орбан не приховує свого невдоволення політикою ЄС загалом і щодо України зокрема. Він критикує керівництво Євросоюзу і обіцяє "відремонтувати ЄС", "окупувавши Брюссель". Це єдиний з європейських політиків, який за понад два роки повномасштабного вторгнення зустрівся з кремлівським диктатором путіним і виступає проти збройної підтримки України. У представництві Угорщини при ЄС на звернення "Політіко" пояснили, що їхня країна намагається не допустити втягнення ЄС у війну. Бо після цього сьома стаття Договору про ЄС стане найменшою з проблем.