Втратив око, але службу не залишив: історія прикордонника [ Редагувати ]
Він двічі втрачав домівку через росіян і не хоче, щоб це трапилось з іншими. Луганець з позивним "Пакет" одразу після закінчення школи пішов у штурмовий підрозділ держприкордонслужби. На передовій встановлював вибухівку, розміновував території та займався евакуацією. Там же дістав поранення, втратив око, але служби не полишив. Про свій вибір розповів нашим журналістам.
Ось такі у нас подарунки для русні.
У його телефоні чимало таких відео. Боєць за позивним "Пакет" фільмує смертоносні пастки.
Тут у нас вихід з лісу, там розтяжка, тут подаруночок.
Майже половину його життя триває російсько-українська війна. Хлопцю - 21, у штурмовий підрозділ бригади "сталевий кордон" він прийшов одразу після школи.
Позивний "Пакет", військовослужбовець:
Двічі я пережив втрату домівки, двічі ми відбудовували з батьком, дивився, як вмирають рідні, знайомі, тому мотивація зрозуміла, чому я це роблю. Я знаю, як це втратити домівку, лишитись без всього.
У зоні бойових дій "Пакет" проводив розмінування, брав участь в евакуаціях і став наймолодшим командиром відділення.
Позивний "Пакет", військовослужбовець:
Евакуацію здійснював мій підрозділ разом з групою розвідки. Треба було швидко оцінювати ситуацію, яка склалась на ділянці, на підконтрольній, не підконтрольній, в результаті чого поранення, це треба було швидко аналізувати.
Саме під час вивезення тіл полеглих побратимів воїна поранило.
Позивний "Пакет", військовослужбовець:
Після того, як він рушив з місця, секунда-дві і стався перший вибух, вибух з правої сторони і залетіло три осколки: один в око, ще один в щелепу і в тазостегнову кістку.
Другий вибух стався за кілька секунд уже під машиною - хаммер підірвався на міні. Боєць втратив око. Та після лікування знову повернувся на службу. Тепер в одному з тилових підрозділів він навчатиме саперної справи прикордонників, які незабаром вирушать у зону бойових дій.
Позивний "Пакет", військовослужбовець:
Чим гірші умови ми їм створимо тут, гірші - мається на увазі наближені до реальності, чим гірше буде тут, тим там потім буде легше. І це розуміють одиниці, розуміння приходить, коли вони проведуть певну кількість часу там.
Військовий переконаний: його досвід і знання стануть у пригоді під час навчань, і це збереже чимало життів.
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