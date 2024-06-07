У ніч проти 7 червня російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України, використовуючи 5 крилатих ракет і 53 ударні безпілотники "Shahed-131/136". Всі ракети та 48 дронів були знищені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області рф, а дрони "Шахед" – з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ та мису Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.