Окупанти атакували критичну інфраструктуру: скільки цілей збили Повітряні сили [ Редагувати ]
У ніч проти 7 червня російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України, використовуючи 5 крилатих ракет і 53 ударні безпілотники "Shahed-131/136". Всі ракети та 48 дронів були знищені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.
Ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області рф, а дрони "Шахед" – з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ та мису Чауда в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.
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