Екснардепка Ірина Сисоєнко вийшла з СІЗО під заставу 904 тисяч у справі про ухилянтів (фото) [ Редагувати ]
Голосіївський районний суд Києва 3 червня обрав колишній народній депутатці Ірині Сисоєнко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 904 тис. грн застави. 42-річна Сисоєнко сплатила заставу та вийшла з-під варти. Про це повідомила речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець, передає LIGA.net.
Суд також арештував спільників Сисоєнко. Посереднику зі Львівщини обрали запобіжний захід з можливістю внесення застави 250 тис. грн, а лікарку зі Львівщини відправили на нічний домашній арешт.
Зранку 7 червня СБУ повідомила, що затримала у Києві колишню народну депутатку, яка разом зі спільниками щомісяця "заробляла" на ухилянтах до $100 тис.
Ексзаступниця Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання у працівників вугільної промисловості.
Двоє посередників підшукували працівників вугільної промисловості, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак, не могли цього зробити через бюрократію. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по $3-4 тисячі, повідомляє Київська міська прокуратура.
За гроші фіктивне проходження медичного огляду займало лише 1-2 дні. Після цього медичні документи пацієнтів відправлялись до Києва до державної медичної установи, працівники якої за списками підтверджували наявність хвороб та сприяли встановленню інвалідності.
Щомісяця "бізнес" зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносив майже $100 тисяч. Цю суму ділили між собою спільники, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині.
Також до "схеми" залучили кілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.
У Києві "на гарячому" затримали організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі $32 тис.
Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів.
Шахраїв судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);
- ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Правоохоронці прізвища екснардепа традиційно не називають. За даними "Української правди", йдеться про народну депутатку VIII скликання Верховної Ради від "Самопомочі" Ірину Сисоєнко.
Ірина Сисоєнко
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