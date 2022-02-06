Медицина в Україні: Ірина Сисоєнко окреслила стан справ у лікарів [ Редактировать ]
У неділю, 6 лютого, ввечері під час програми "Подобиці тижня" на телеканалі "Інтер" голова Офісу реформ Національної академії медичних наук України Ірина Сисоєнко розповіла про зміни зпробітніх плат у медичних працівників.
Не всі лікарі та медичні сестри одержали ті цифри, які вказані в наказі президента. В цьому році у державному бюджеті України не передбачено коштів на все. Це питання треба буде вирішувати протягом року, щоб було чим виплачувати ці суми. У січні цього року була прийнята постанова про підвищення заробітніх плат. Головні лікарі не розуміють, як формувати витрати.
Також Сисоєнко додала, що всеукраїнська програма "Доступні ліки" в цьому році збільшила фінансування на 2 мільярди гривень.Таким чином для ряду захворювань, які покриває програма, кількість ліків буде збільшено. Також збільшена кількість ліків для осіб з психічними розладами. З 1 липня програма покриває лікування українців з хворобою Паркинсона.
Крім того, голова Офісу реформ НАМН розповіла про впровадження електронних рецептів в Україні.
Протягом цього року буде відбуватись повністю формат електронних рецептів, який буде проходити поетапно. У квітні - рецепти на антибіотики, у липні - наркотично-психотропні ліки, у жовтні - на всі інші рецептурні препарати. Рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря.
Сисоєнко додала, що в Україні на 30% щорічно збільшуються кількість професійних захворювань. У 2022 році більш ніж 2 тисячі несчасних випадків стало на підприємстві. Україна потребує державної програми захисту працюючого населення і зміни у підзаконні акти.
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