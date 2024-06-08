Росія заявила про атаку дронів на Північну Осетію

Росія заявляє, що Північну Осетію намагалися атакувати українські дрони, а ціллю атаки нібито був аеродром. Там базуються літаки МіГ-31К та Ту-22М3.

Про це повідомляє Міноборони рф та глава республіки Сергій Мєняйло у Telegram.

Російське Міністерство оборони стверджує, що в ніч на 8 червня у Північній Осетії нібито збили один дрон. За словами глави регіони, були три безпілотники, які летіли на військовий аеродром.

Традиційно, як стверджують росіяни, жертв та руйнувань нібито немає.

Варто зазначити, що у Північній Осетії розташовують військовий аеродром Моздок. Як відомо, там базується окремий 485-й окремий вертолітний полк. Це один з аеродромів, звідти злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Також профільне видання Defense Express повідомляло, що станом на 22 квітня 2024 року на аеродромі Моздок зафіксували шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки Су-25М та близько 20 гелікоптерів різних типів.