Важкі частинки від Сонця вдарили по Землі [ Редагувати ]
Близько 6:00 Землі досягли важкі частки від Сонця. В основному по планеті вдарили протони дуже високих енергій - від 10 млн електронвольт і аж до 100 млн. Про це повідомляють астрофізики.
За словами вчених, такі удари є доволі рідкісним явищем. Якщо перевести енергію частинок у температуру, вона відповідатиме значенням майже в один мільярд градусів. Наразі потоки частинок цих енергій підвищені майже в 10 тис. разів порівняно зі звичайними значеннями, і залишаться на такому рівні впродовж 2-3 діб.
При цьому частки не можуть проникнути до Землі. Радіаційне тло в навколоземному космічному просторі зараз є виключно негативним, супутники, особливо ті, які працюють на високих орбітах, зазначають величезного навантаження.
До удару призвів подвійний сонячний спалах, який близький до X класу. Він відбувся близько опівночі в активній області 3697. Це перша протонна подія, створена цією областю при її поточному (другому за рахунком) проходженні повз Землю.
Область знаходиться близько до лінії Сонце-Земля, тому через дві доби не виключений плазмовий удар з магнітними бурями. На відміну від протонів, які доходять до Землі приблизно за годину (вони рухаються зі швидкістю лише в кілька разів нижчою за швидкість світла), саме стільки часу потрібно плазмовим хмарам, щоб дістатися Землі.
На початку травня вчені попередили про наближення Сонця до ймовірного максимуму активності. Він очікується у 2024-2026 роках, а на його тлі відбувається почастішання сонячних спалахів.
При контакті хмари плазми з Землею може статися магнітна буря, що призводить до збоїв у роботі енергосистем та збиває шляхи міграції тварин.
Залежно від потужності рентгенівського випромінювання сонячні спалахи поділяються на п'ять класів - A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 означає потужність випромінювання на орбіті Землі в 10 нановатів на квадратний метр. При кожному переході до наступного класу потужність збільшується вдесятеро.
Значенням М1 позначають незначні спалахи, M5 - помірні, X1 - сильні, X20 - екстремальні.
Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.
по темі
У США в авіакатастрофі загинув астронавт американської місії "Аполлон-8" Вільям Андерс, який першим здійснив обліт Місяця у 1968 році
Через поломку насоса на Міжнародній космічній станції вийшла з ладу вийшла система збирання сечі. Її використовують для подальшого отримання води на станції
Міністерство охорони здоров'я попросило виробників хліба додавати в нього менше солі. Кожен українець щодня в середньому споживає від 2,5 г до 4,25 г солі лише з хлібом, а це - половина і більше добової норми, рекомендованої ВООЗ
У четвер, 6 червня 2024 року, Верховна Рада схвалила у першому читанні та за основу проект закону №10293
Кардіологи та інші експерти з охорони здоров’я зазначають, що поживний склад певних продуктів може підтримувати здоров’я серця