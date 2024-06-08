Близько 6:00 Землі досягли важкі частки від Сонця. В основному по планеті вдарили протони дуже високих енергій - від 10 млн електронвольт і аж до 100 млн. Про це повідомляють астрофізики.

За словами вчених, такі удари є доволі рідкісним явищем. Якщо перевести енергію частинок у температуру, вона відповідатиме значенням майже в один мільярд градусів. Наразі потоки частинок цих енергій підвищені майже в 10 тис. разів порівняно зі звичайними значеннями, і залишаться на такому рівні впродовж 2-3 діб.

При цьому частки не можуть проникнути до Землі. Радіаційне тло в навколоземному космічному просторі зараз є виключно негативним, супутники, особливо ті, які працюють на високих орбітах, зазначають величезного навантаження.

До удару призвів подвійний сонячний спалах, який близький до X класу. Він відбувся близько опівночі в активній області 3697. Це перша протонна подія, створена цією областю при її поточному (другому за рахунком) проходженні повз Землю.

Область знаходиться близько до лінії Сонце-Земля, тому через дві доби не виключений плазмовий удар з магнітними бурями. На відміну від протонів, які доходять до Землі приблизно за годину (вони рухаються зі швидкістю лише в кілька разів нижчою за швидкість світла), саме стільки часу потрібно плазмовим хмарам, щоб дістатися Землі.

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На початку травня вчені попередили про наближення Сонця до ймовірного максимуму активності. Він очікується у 2024-2026 роках, а на його тлі відбувається почастішання сонячних спалахів.

При контакті хмари плазми з Землею може статися магнітна буря, що призводить до збоїв у роботі енергосистем та збиває шляхи міграції тварин.

Залежно від потужності рентгенівського випромінювання сонячні спалахи поділяються на п'ять класів - A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 означає потужність випромінювання на орбіті Землі в 10 нановатів на квадратний метр. При кожному переході до наступного класу потужність збільшується вдесятеро.

Значенням М1 позначають незначні спалахи, M5 - помірні, X1 - сильні, X20 - екстремальні.

Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.