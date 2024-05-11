Вчені зафіксували другий за силою за останні сім років спалах на Сонці. Він почався 11 травня о 4:10 за київським часом, його максимум припав на 4:23, зараз випромінювання повернулося до норми.

На Сонці вночі зареєстровано новий екстремально сильний спалах. Згідно з даними, це другий за силою сонячний вибух з 2017 року, тобто за сім років. У піку випромінювання спалах класифіковано як подію рівня X5.8.

До Землі вперше з 2003 року дійшла магнітна буря максимального рівня (G5), спричинена серією спалахів на Сонці. За наявними даними, було три удари сонячної маси: перший стався близько 20:00 за Києвом 10 травня і збігся з початком магнітної бурі рівня G4, наступні два трапилися вночі 11 травня о 1:00 і 4:30 і збіглися з рівнем бурі G5.

Земля занурена у хмару плазми. Вийде з нього не раніше, ніж за добу. Загальна тривалість магнітного шторму може становити від 20 до 40 годин. За останні два тижні сталося одинадцять спалахів найвищого класу X.

Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання ділять на п'ять класів: A, B, C, M і X.

Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 новатів на квадратний метр. При переході до наступної літери потужність збільшується вдесятеро.

Значенням М1 позначають незначні спалахи, M5 - помірні, X1 - сильні, X20 - екстремальні.

Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.