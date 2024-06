У неділю, 9 червня, рятувальники виявили тіло британського ведучого Майкла Мослі, який зник 5 червня під час відпустки на грецькому острові Сімі.

Про це повідомляє BBC.

Тіло було знайдено у віддаленій гірській місцевості поблизу невеликої скелі на пагорбі на північний схід від села Педі. Поліція повідомила BBC News, що загиблий був мертвий вже "кілька днів".

Офіційна ідентифікація тіла ще не проведена.

This video shows just how close the man whose body has been found in hunt for Dr Mosley was to the safety of the Agia Marina beach resort on the Greek Island if of Symi. Body found at 10.30am five days after Dr Mosley disappeared. pic.twitter.com/GlaJlbTir5