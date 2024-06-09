Ведучий Майкл Мослі загинув під час відпочинку у Греції [ Редагувати ]
У неділю, 9 червня, рятувальники виявили тіло британського ведучого Майкла Мослі, який зник 5 червня під час відпустки на грецькому острові Сімі.
Про це повідомляє BBC.
Тіло було знайдено у віддаленій гірській місцевості поблизу невеликої скелі на пагорбі на північний схід від села Педі. Поліція повідомила BBC News, що загиблий був мертвий вже "кілька днів".
Офіційна ідентифікація тіла ще не проведена.
This video shows just how close the man whose body has been found in hunt for Dr Mosley was to the safety of the Agia Marina beach resort on the Greek Island if of Symi. Body found at 10.30am five days after Dr Mosley disappeared. pic.twitter.com/GlaJlbTir5— David Brown (@DavidhBrown) June 9, 2024
Мослі зник у середу, 5 червня, після того як залишив свою дружину на пляжі Агіос Ніколаос і вирушив на прогулянку.
П'ять днів його шукали пожежники, собаки, вертольоти, дрони, місцеві жителі та офіцери з Сімі.
Майкл Мослі був британським тележурналістом, продюсером, ведучим і письменником, який працював на BBC з 1985 року після закінчення медичного училища. Він вів телевізійні програми про біологію та медицину і регулярно з'являвся в The One Show.
A body has been found in the search for missing TV doctor Michael Mosley.— The Project (@theprojecttv) June 9, 2024
Authorities have been searching for Mosley after he went for a walk on the Greek island of Symi last week. pic.twitter.com/DshXKP2yr6
по темі
В росії вночі померла 53-річна актриса Анастасія Заворотнюк, відома за роллю няні Віки з Маріуполя у ситкомі "Моя прекрасна няня"
За версією слідства, концертний директор Талькова Валерій Шляфман випадково смертельно поранив артиста під час спроби застрелити охоронця співачки Азізи Ігоря Малахова
Україна та Греція домовились про 100 дозволів на нерегулярні перевезення. Тепер українські перевізники зможуть прямувати до країни без потреби пересаджувати пасажирів на іноземні автобуси
У Польщі знайшли тіло зниклого бізнесмена, засновника меблевої компанії Nowy Styl Єжи Кржановського
У відомої російської співачки Алли Пугачової, яка засудила кривавий режим Кремля та емігрувала за кордон, відібрали звання королеви російської естради
Гурту "Антитіла" вдалося зібрати 2,5 млн грн для Головного управління розвідки Міноборони завдяки концертам у Великій Британії. Музиканти виступили послами глобального проекту "Culture VS War" (Культура проти війни), який має на меті доносити до світу правду про збройну агресію росії проти України