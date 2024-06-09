У горах неподалік від кордону знайшли тіло людини [ Редагувати ]
На схилі гори Піп Іван Мармароський було знайдено тіло людини без ознак життя.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Сьогодні вранці (9 червня - ред.) військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського прикордонного загону виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя. Про жахливу знахідку на схилі гори Піп Іван Мармароський прикордонний наряд повідомив місцевий мешканець, - йдеться у повідомленні.
Прикордонники додають, що наразі до місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції.
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