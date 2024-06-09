Сьогодні останній день виборів до Європарламенту - так звана супернеділя. Це головний і останній день голосування, яке стартувало у четвер. Ці вибори визначають наступний склад Європейського парламенту, а отже, й політику Євросоюзу на 5 років. Перші результати екзит-полів мають бути уже сьогодні о 10 вечора за київським часом. Однак певні прогнози уже є. Тож якими будуть найближчі 5 років у ЄС та що ці вибори означатимуть для України?

Сьогодні голосує більшість членів ЄС - 21 держава. Усього у Європарламенті 720 місць. Найбільшу кількість депутатів, у сумі 177, обирають в Німеччині та Франції. Опитування прогнозують, що ліберали та "зелені" втратять свої позиції. Отже, кількість правоцентристських і лівоцентристських партій у Європарламенті зменшиться. Усе це не сприятиме поглибленню європейської інтеграції. Проукраїнська Європейська народна партія має зостатися найбільшою групою в Європарламенті. Її кандидатка Урсула фон дер Ляєн спробує переобратись на пост президентки Єврокомісії, однак невідомо, чи їй це вдасться. Власне, обрання Єврокомісії стане одним із перших завдань нового парламенту. І від її складу залежатиме подальша співпраця України та ЄС - надання допомоги, зокрема, мілітарної, а також подальший тиск на росію та наша євроінтеграція. Саме безпека - стала одним із найважливіших питань на нинішніх виборах. Європейці не хочуть війни.

Рафаеле Скарамелла, мешканець Рима:

Сподіваюся, деякі європейські гарячі голови трохи заспокояться, тому що ми йдемо на повторний ризик, тому що росія не може програти. Вона зробила те, чого не повинна була робити, зробила дії, які слід засудити в усіх сенсах, але ж ні. І що ми далі робимо? Ми дозволимо їм натиснути ту кнопку?

Анджей Змієвський, лікар:

Я хотів би бачити більшу безпеку, більшу активність західноєвропейських армій у Польщі, навіть розгортання європейського контингенту на нашій території.

Нинішні вибори визначатимуть не лише майбутнє об'єднаної або навпаки - досить розрізненої Європи, а й політичні тенденції усередині її країн. Так голосування в Угорщині, за прогнозами, має показати, що у країні знижується популярність премʼєра Віктора Орбана.

Петер Мадяр, лідер угорської опозиції:

Виборці надішлють серйозне повідомлення Віктору Орбану. Їм набридла корупція, брехня та пропаганда. Ви знаєте, Угорщина стала другою найбіднішою і найбільш корумпованою країною в Європейському Союзі. Отримавши приблизно 40 000 мільярдів угорських форинтів, ми були провідним кандидатом у Європейському Союзі, а зараз ми є другою найбіднішою країною в Європейському Союзі. Люди хотіли б отримати зміни, можливо, зміни політиків, але ми побачимо це наприкінці дня.

Останнім часом навколо угорського прем'єра чимало скандалів від репутаційних до корупційних. Орбан не приховує свого невдоволення політикою ЄС загалом і щодо України, зокрема та критикує керівництво Євросоюзу і обіцяє "відремонтувати ЄС", "окупувавши Брюссель". Наступні пів року Угорщина ще й головуватиме у ЄС. Що лякає Брюссель. Адже Віктор Орбан - єдиний з європейських політиків, який за понад два роки повномасштабного вторгнення зустрівся з кремлівським диктатором путіним і виступає проти збройної підтримки України. І це тоді, коли війна хвилює нинішніх євродепутатів більше, ніж традиційні для Європи проблеми, такі як міграція й стан економіки. Питання членства України в ЄС - зараз теж на порядку денному. Офіційні переговори про вступ, за попередньою інформацією, мають розпочати уже 25 червня. Тобто іще до того, як новий Європарламент розпочне роботу. Загалом сьогодні спробувати спрогнозувати, коли Україна все-таки потрапить до ЄС, дуже складно. Адже проукраїнські ідеї не дуже подобаються крайнім правим та лівим силам, які стають все популярнішими в Європі.