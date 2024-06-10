Брати колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді, отримали підозру у причетності до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

Про це повідомляють СБУ та ДБР.

Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років, - зазначають в СБУ.

Як пояснюють у відомстві, мова йде про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків.

Кошти направлялись на війну рф проти України

За даними слідства, ці кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії росії проти України, - зауважують у ДБР.

Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники.