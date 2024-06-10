Удар по військовому об’єкту рф у Джанкої: супутникові знімки наслідків [ Редагувати ]
У ніч на 10 червня українські війська завдали ракетного удару по військовому об'єкту росіян у тимчасово окупованому Джанкої. Журналісти опублікували супутникові знімки наслідків атаки.
Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми".
На супутникових знімках видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.
У понеділок вранці, 10 червня, в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.
Однак журналісти зазначають, що наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. При цьому видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.
На думку військового експерта Анатолія Храпчинського, на території цього військового об'єкта окупантів могла розташовуватись російська радіолокаційна система "Подлєт", яка зокрема використовується у комплексі разом з С-300 та С-400.
Тим часом військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що РЛС в цьому місці розгортати не було сенсу, а отже це міг бути інший об’єкт військового призначення.
Раніше ми писали про те, що під час нічної атаки 30 квітня на території аеродрому окупантів у Джанкої було знищено російську техніку ППО.
по темі
У неділю, 9 червня, на тлі екзитполів щодо результатів виборів Європарламенту президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів
Плетенчук розповів, про яку кількість суден Чорноморського флоту рф, які потенційно зараз небезпечні для України, ми можемо говорити
У середу, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит
У вівторок, 4 червня, в ефірі телемарафону "єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про оперативну ситуацію в місті після ранкових ударів рф
У понеділок, 10 червня, окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по Харкову