У ніч на 10 червня українські війська завдали ракетного удару по військовому об'єкту росіян у тимчасово окупованому Джанкої. Журналісти опублікували супутникові знімки наслідків атаки.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми".

На супутникових знімках видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.

У понеділок вранці, 10 червня, в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.

Однак журналісти зазначають, що наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. При цьому видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.

На думку військового експерта Анатолія Храпчинського, на території цього військового об'єкта окупантів могла розташовуватись російська радіолокаційна система "Подлєт", яка зокрема використовується у комплексі разом з С-300 та С-400.

Тим часом військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що РЛС в цьому місці розгортати не було сенсу, а отже це міг бути інший об’єкт військового призначення.

Раніше ми писали про те, що під час нічної атаки 30 квітня на території аеродрому окупантів у Джанкої було знищено російську техніку ППО.